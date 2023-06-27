Под Петербургом мужчина нашел на улице пакет с обугленной головой и другими частями тела
Под Петербургом мужчина во время прогулки с собакой наткнулся на горящий пакет с человеческими частями тела. Об этом 27 июня сообщает Shot.
38-летний житель города Сертолово прогуливался с питомцем в лесу недалеко от дома. Собака привела его к тлеющему черному пакету. Мужчина попытался его потушить, чтобы огонь не перекинулся на траву, как в это время ему под ноги выкатилась обожженная голова. Также в пакете лежали другие части человеческого тела.
Сейчас личность погибшего выясняют специалисты.