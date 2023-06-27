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Песков рассказал об урегулировании ситуации с мятежом Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об урегулировании ситуации с мятежом Пригожина. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ».

Песков отметил, что глава государства 27 июня в Кремле обратился к подразделениям, которые обеспечивали порядок во время мятежа Пригожина.

Также он рассказал, что стороны договорились соблюдать мирные договоренности. Кремль надеется на то, что все участники будут выполнять свои обещания.

По мнению Пескова, последние события показали высокий уровень консолидации общества, политических сил и военных вокруг президента.

Кроме этого он добавил, что Владимир Путин вечером 27 июня пообщается с руководителями российских СМИ.