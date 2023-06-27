Общественникам показали, как живут заключенные в исправительном центре в Шумаши

Рязанским общественникам показали, как живут заключенные в исправительном центре в Шумаши. Во вторник, 27 июня, посмотреть условия содержания отбывающих наказание в исправительном центре в Шумаши приехали председатель Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин и председатель Общественного совета УФСИН России по Рязанской области Юрий Плугин.

Исправительный центр в Шумаши издалека напоминает небольшую крепость с башенками. С 2022 года это трехэтажное здание площадью более 880 квадратных метров принадлежит УФСИН. Сюда попадают заключённые, которых приговорили к принудительным работам. Также в исправительный центр могут перевести осужденного, если он пробыл половину срока в колонии и к нему нет нареканий у начальства, при условии, что он осужден не по тяжким статьям.

В учреждении сейчас находится 46 заключенных, максимальная вместимость центра — 60 человек.

Кроме жилых помещений на участке оборудована спортплощадка и футбольное поле, молельная, библиотека, в том числе электронная (на пять тысяч книг), фонтан, вольер с белками.

Заключенные работают на компанию «Зеленый сад» на крупных строительных объектах города. Компания обеспечивает доставку осужденных на работу и с работы. Средняя зарплата составляет 40 тысяч рублей. Осужденные могут помочь близким, выплатить исковые обязательства. Также из зарплаты удерживается от 5% до 20% в счет государства.

Начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, УФСИН России по Рязанской области Павел Сазонов говорит, что все заключенные трудоустроены официально, получают заработную плату на карточку. Многие после освобождения работают по полученной профессии.

Среди обязанностей заключенных, которые отбывают наказание в центре: уборка территории, комнат и даже уход за рыбками. У заключенных есть время на досуг, во время которого они ездят на экскурсии в музеи, слушают виниловые пластинки в библиотеке, читают книги, проводят турниры по футболу.

«Лучше не будет! Я думаю, что здание это — одно из лучших в России. Мы разговаривали с осужденными — условия им нравятся. Здесь вообще свадьбы проводить надо», — отметил общественник Виктор Боборыкин.

Заключенный Валерий в исправительном центре находится две недели. Он отбывал наказание в колонии по статье 228 УК РФ. Срок по ней дают за изготовление, перевозку, изготовление и хранение наркотиков. Валерий рассказал, что в исправительный центр перевестись было сложно.

«Нужно было хорошо себя вести, зарекомендовать себя, а распорядков и правил не знаешь… Я очень рад, что получилось. Чувствуется весомая разница», — объяснил заключенный.

Валерий говорит, что всем доволен, получает 30 тысяч рублей, ему на все хватает.

В ближайшее время такой же центр, как в Шумаши, но на 150 заключенных, откроется в Касимове.