Минтруд планирует на протяжении двух лет индексировать пенсии два раза в год

Министерство труда России предложило индексировать пенсии два раза в год с 2025 по 2026 годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

«Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа», — говорится в материале.

Планируется, что пенсии поднимут с 1 января 2024 года на 5,3%. Их среднегодовой размер составит 22 772 рубля.

С 1 февраля 2025 года выплаты проиндексируют на 4%, а с 1 апреля того же года — еще на 3,8%. Средний размер пенсий вырастет до 24 120 рублей.

В 2026 году с 1 февраля выплаты увеличат на 4%, а с 1 апреля — еще на 2,8%, после чего средний их размер составит 25 690 рублей.

Минтруд также предлагает параллельно повышать фиксированную выплату к страховой пенсии. С 1 января 2024 года она увеличится до 7 968 рублей, с 1 февраля 2024 года — до 8 287 рублей, а с 1 апреля — до 8 602 рубля. В 2025 году с 1 февраля фиксированная выплата составит 8 946 рублей, а с 1 апреля — 9 196 рублей.