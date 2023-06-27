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Малков поручил провести противопожарную опашку главам районов

Павел Малков поручил провести противопожарную опашку главам районов. Об этом губернатор заявил на заседании правительства во вторник, 27 июня.

Малков зачитал жалобу жительницы села Бежтвино Рязанского района, которая сообщила, что территория населенного пункта, примыкающая к лесу, не опахивается во избежание распространения огня в случае лесного пожара. Глава Рязанского района Наталья Жунева отметила, что опашка проводилась в апреле, а сейчас она уже заросла травой.

«Мы провели мониторинг. По плану следующая опашка в августе, но мы ее проведем сейчас и после промониторим минерализованные полосы, примыкающих к населенным пунктам», — дополнила Жунева.

Малков обратился ко всем главам районов и попросил обратить внимание на эту проблему.

«Все хорошо помнят прошлый год. Никому повторения не хочется, поэтому обратите особое внимание. Пожары будут, нам надо сейчас приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить их распространение», — подытожил губернатор.