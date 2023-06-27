Малков: 24 июня Рязанская область продемонстрировала единство
Павел Малков поблагодарил коллег за работу 24 июня, в день мятежа в России. Соответствующее заявление губернатор сделал 27 июня на заседании правительства."События 24 июня — это уже наша история. Им уже дал оценку глава государства. Рязанская область продемонстрировала единство, сплоченность и поддержку главы государства. Я в этом ни минуты не сомневался. Благодарю коллег, кто в режиме оперативного штаба отработал тот непростой день", — заключил Малков.