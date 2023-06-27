Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Белоруссии

Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится в Белоруссии. Об этом сообщило РИА Новости .

«Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (членов „Вагнер“ — ред.) счет», — заявил глава белорусского государства.

При этом президент отметил, что глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин хотел бы, чтобы такое подразделение, как ЧВК «Вагнер», было в республиканской армии.