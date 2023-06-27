Лукашенко привел армию в полную боевую готовность во время мятежа Пригожина
Президент Беларуси Александр Лукашенко начал выступать на церемонии по вручению генеральских погон. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно», — сказал Лукашенко.
Глава Беларуси заявил, что «не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин». Также он сообщил, что во время мятежа ЧВК им были отданы распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.
Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин уедет в Беларусь.