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Лукашенко привел армию в полную боевую готовность во время мятежа Пригожина

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал выступать на церемонии по вручению генеральских погон. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно», — сказал Лукашенко.

Глава Беларуси заявил, что «не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин». Также он сообщил, что во время мятежа ЧВК им были отданы распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин уедет в Беларусь.