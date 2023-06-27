Лукашенко: если рухнет Россия, мы останемся под обломками и погибнем

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что если рухнет Россия, «мы останемся под обломками и погибнем». Об этом пишет «Коммерсантъ».

27 июня Лукашенко встретился с журналистами, которым рассказал о том, что произошло 24 июня в России и как это могло отразиться на Беларуси.

«Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок. Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов», — считает Лукашенко.

Ранее президент Беларуси заявил, что привел армию своей страны в полную боевую готовность, когда узнал про мятеж Пригожина.