Госдума разрабатывает проект о погашении военной ипотеки погибших в СВО

Госдума разрабатывает законопроект, по которому планируется, что ипотеку погибших военных на СВО будет погашать «Росвоенипотека», а не банки. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

«Мы занимаемся действительно этой инициативой. Она пока не внесена, но работа идет совместно со всеми заинтересованными структурами. Мы полагаем, что такой порядок будет более эффективен, чем тот, который существует сегодня. Это пока все, что вы можете узнать», — сказал он.

Отмечается, что с октября 2022 года кредитные обязательства военнослужащих в случае их гибели прекращаются банком-кредитором. Такие меры оказали «негативное влияние на размер процентных ставок по вновь выдаваемым ипотечным кредитам для военнослужащих» из-за роста рисков для кредиторов.