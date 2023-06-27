Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон об ужесточении наказания для коллекторов. Об этом сообщает «
В случае, если сотрудники агентства по взысканию задолженностей будут угрожать, шантажировать, портить имущество, применять насилие или распространять ложную информацию про должника, им будет грозить штраф до пяти млн рублей, принудительные работы или до десяти лет лишения свободы, если преступление совершено организованной группой.