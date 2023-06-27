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ГК «Автоимпорт» представит Рязанскую область на финальных соревнованиях Всероссийской Спартакиады среди трудящихся

В воскресенье, 25 июня, на спортивных объектах Рязани прошли старты регионального этапа Спартакиады среди трудящихся. Мероприятие посвятили 100-летию образования государственного органа управления физической культуры и спорта Российской Федерации. Об этом сообщил региональный минспорта.

В соревнованиях приняли участие 16 команд предприятий и организаций Рязанской области. Они соревновались в таких видах спорта как легкая атлетика, баскетбол 3×3, настольный теннис, плавание, шахматы, пулевая стрельба, гиревой спорт.

Награждение победителей и призеров прошло на стадионе ЦСК. В общекомандном зачете победу одержала команда ГК «Автоимпорт», которая теперь и будет представлять Рязанскую область на финальных соревнованиях Всероссийской Спартакиады среди трудящихся, которая состоится в период с 17 по 21 августа в Перми. Второе место в Спартакиаде заняла команда ПАО завод «Красное знамя», третье место — у АО «ГРПЗ».

В командных соревнованиях по баскетбол 3×3 1 место заняло Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, 2 место — ГК «Автоимпорт», 3 место — Финансово-промышленная компания «Инвест». В соревнованиях по плаванию 1 место завоевал ГК «Автоимпорт», 2 место — АО «Рязанский Радиозавод», 3 место — АО «Государственный Рязанский приборный завод». В состязаниях по пулевой стрельбе 1 место заняла Финансово-промышленная компания «Инвест», 2 место — ПАО завод «Красное знамя», 3 место — АО «Государственный Рязанский приборный завод».

В соревнованиях по настольному теннису 1 место заняла «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», 2 место — ГК «Автоимпорт», 3 место — ПАО завод «Красное знамя». В состязаниях по гиревому спорту 1 место заняла ГК «Автоимпорт», 2 место — ПАО завод «Красное знамя», 3 место — Рязанский филиал ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ». В состязаниях по легкой атлетике 1 место заняла ГК «Автоимпорт», 2 место — АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», 3 место — Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго». В соревнованиях по шахматам 1 место завоевал ПАО завод «Красное знамя», 2 место — ГК «Автоимпорт», 3 место — Отделение по Рязанской области Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу.

Соревнования прошли в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни».