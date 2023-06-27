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Депутаты Госдумы предложили отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

Депутаты Госдумы предложили отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщило издание «RT на русском».

«Разработавшие документ депутаты от фракции ЛДПР полагают, что новая мера поддержки станет ощутимой для малообеспеченных граждан и позволит им сохранять большую часть заработанных средств», — говорится в сообщении.

Как сообщает «RT на русском», нововведение позволит людям с таким доходом сохранить большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.

Депутаты отметили, что 30 тысяч рублей — оптимальный порог для отмены НДФЛ, поскольку эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда.

В частности, парламентарии придерживаются мнения, что отмена НДФЛ для людей с таким доходом позволит увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны.

«В финансово-экономическом обосновании говорится, что принятие законопроекта потребует дополнительных бюджетных средств, однако точный объём компенсации выпадающих из бюджета доходов сейчас определить невозможно, поскольку неизвестно число граждан, имеющих доход в пределах 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Предполагается, что в случае принятия новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.