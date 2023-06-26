Жителя Сараев не выпустили из России из-за долгов
Жителя Сараев не выпустили из России из-за долгов. Об этом в понедельник, 26 июня,
По информации издания, 45-летний житель Сараев планировал вылететь за пределы Российской Федерации. Однако, при прохождении паспортного контроля в аэропорту Москвы в пересечении границы ему было отказано. Дело в том, что судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы страны.
Рязанцу пришлось вернуться назад и оплатить задолженность. Только после этого он смог вылететь из России.