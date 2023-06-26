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Wildberries отменил списание средств за обратную доставку товаров с браком

Wildberries отменил списание средств за обратную доставку товаров с браком. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что стоимость обратной доставки теперь не будут списывать, если покупатель обратится к менеджеру пункта выдачи.

«Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе. После этого стоимость обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта не будет списываться», — говорится в сообщении.

Ранее плата за возврат возвращалась только после подтверждения брака на складе.