В Вологодской области мужчина избил знакомого и прибил его гвоздями к полу

В Вологодской области мужчина избил знакомого и прибил его гвоздями к полу. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации издания, мужчины выпивали в квартире. В какой-то момент один из них приревновал знакомого к своей сожительнице. Мужчина нанес потерпевшему несколько ударов, а затем прибил его гвоздями к полу.

Пострадавшего доставили в больницу в обессиленном состоянии. На нападавшего мужчину завели уголовное дело. Отмечается, что подозреваемый был судим ранее.