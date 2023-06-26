В Вологодской области мужчина избил знакомого и прибил его гвоздями к полу
В Вологодской области мужчина избил знакомого и прибил его гвоздями к полу. Об этом
По информации издания, мужчины выпивали в квартире. В какой-то момент один из них приревновал знакомого к своей сожительнице. Мужчина нанес потерпевшему несколько ударов, а затем прибил его гвоздями к полу.
Пострадавшего доставили в больницу в обессиленном состоянии. На нападавшего мужчину завели уголовное дело. Отмечается, что подозреваемый был судим ранее.