В Спасске неизвестный открыл стрельбу по щенку
В Спасске неизвестный открыл стрельбу по щенку. Об этом сообщили в группе «Подслушано Спасск».
«На днях нам пришло видеосообщение от девочки, где она напугана, говорит, что какой-то мужчина стреляет по щенку… на видео отчетливо слышны хлопки, не понятно что это… испуганный щенок бежит в сторону девочки, она хватает его и бежит к дому», — написал автор поста.
В сообщении пояснили, что мужчина, который стрелял по животному, не раз грозился с ним расправиться.
Отмечается, что щенка пристроили в новый дом.