В Шацком районе в ДТП погиб водитель «Киа»
В Шацком районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла в воскресенье, 25 июня, примерно в 21:55, на 390 километре трассы М-5 «Урад».
По предварительной информации, 34-летний житель Астраханской области на BMW столкнулся с Kia Rio, которым управлял 51-летний житель Шацкого района.
В результате аварии водитель Kia Rio погиб на месте. Водитель BMW, а также его 34-летняя, 19-летний и девятилетний пассажиры получили травмы, их госпитализировали.
Проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.