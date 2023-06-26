В сети появилось видео момента падения самолета в Подмосковье
В сети появилось видео момента падения самолета в Подмосковье. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на аэродроме Малино в воскресенье, 25 июня.
Судя по видео, легкомоторный самолет Як-52 падал почти вертикально. По информации Telegram-канала, пилотировал его многократный чемпион Московской области по высшему пилотажу, старшекурсник Ульяновского института гражданской авиации, 24-летний Евгений Бессмертный. По предварительной версии, он выполнял фигуру высшего пилотажа, однако не смог завершить маневр и врезался в землю. В самолете он был вместе с подругой.
Погибли два человека.