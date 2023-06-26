В сети появились фотографии с места смертельного ДТП возле Шумаши
В сети появились фотографии с места смертельного ДТП возле Шумаши. Их опубликовало региональное управление МВД.
Авария произошла в субботу, 24 июня, примерно в 9:30, на первом километре моста через Оку.
По предварительной информации, 30-летний житель Пронского района на грузовике MAN с полуприцепом столкнулся с автомобилем Kia Ceed под управлением 63-летней местной жительницы.
В результате происшествия погибла 72-летняя пассажирка Kia. Также 73-летняя и 67-летняя пассажиры Kia получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.