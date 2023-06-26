В Рязанской области за неделю 106 человек пострадали от укусов клещей

В Рязанской области за неделю 106 человек пострадали от укусов клещей. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает сайт Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю из-за укусов клещей за медицинской помощью обратилось 106 человек, в том числе 45 детей. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Рязанском, Рыбновском, Клепиковском, Скопинском, Шиловском, Спасском районах и Рязани.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении клеща на теле необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи, даже если вы сняли клеща самостоятельно, рекомендуется провести лабораторное исследование удаленного клеща.