В Рязанской области прошел фестиваль для медицинских работников

В субботу, 24 июня, в спортивном комплексе Старожилова провели ежегодный Летний спортивный фестиваль работников регионального здравоохранения. Объявляя торжественное открытие Фестиваля, заместитель главы администрации Старожиловского района Светлана Петрухина пожелала собравшимся хорошего настроения, удачи, сил, энергии и победы.

Участников приветствовала и организатор фестиваля — председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Наталья Шамбазова.

Как отметила Наталья Шамбазова, с каждым годом программа фестиваля привлекает все большее количество участников. Она напомнила, что спортивный праздник проводится в день молодежи и пожелала участникам молодости и радости от побед.

Право объявить начало фестиваля было предоставлено капитану команды-победителя Спартакиады медработников 2022 года Ивану Мазикину.

В 2023 году фестиваль собрал 34 команды. Более двухсот участников и почти сотня болельщиков — работники медицинских учреждений Рязанской области соревновались в ловкости, быстроте и сообразительности. Многие команды поддерживали главные врачи медучреждений. Пока организаторы считали баллы, для участников эстафет, конкурсов и спортивных игр выступили представители Хрущевского дома культуры и ансамбля «Поликлиничка» Милославской районной больницы.

Для детей организовали активности на свежем воздухе.

По результатам соревнований выбрали лучшие команды. Им вручили кубки Фестиваля 2023. Призы капитаны команд получили из рук министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова.

Кубок за третье место вручен команде детского санатория «Кирицы», за второе место — команде областной психиатрической больницы имени Баженова. Победителем Фестиваля стала команда Городской клинической станции скорой медицинской помощи.

В рамках мероприятия получили награды все участники. Некоторым первичным профсоюзным организациям передали благодарности от командования военной части 41450 за неравнодушную гражданскую позицию и помощь рязанским бойцам 137-го гвардейского парашютно-десантного полка.