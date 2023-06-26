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В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»

В Рязанской области 26 июня сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Пешеход». Об этом сообщается на сайте УМВД.

Экипажи будут дежурить в оживленных местах, где люди чаще всего нарушают ПДД.

В полиции напомнили о правилах дорожного движения для пешеходов:

  • Пешеходы должны ходить по тротуары, придерживаясь правой стороны. При отсутствии тротуара можно двигаться по обочине, а при отсутствии обочины — по краю проезжей части навстречу движению транспорта.
  • Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии в зоне видимости — на перекрестках по линии тротуаров или обочин, не создавая при этом помех для движения транспорта.
  • При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода и перекрестка разрешается переход дороги на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны, не создавая при этом помех для движения транспорта.
  • Прежде чем переходить дорогу, необходимо остановиться на краю тротуара для оценки расстояния до приближающихся автомобилей и убедиться в безопасности своего перехода.
  • Посмотрев во все стороны, откуда может появиться транспорт (налево, направо, вперед, назад), можно начинать переходить дорогу.
  • Пешеход, не успевший закончить переход, должен остановиться на середине проезжей части. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения.
  • При переходе дороги, движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.

Правоохранители отмечают, что нельзя переходить проезжую часть, в том числе перекрестки, «по диагонали». Дорогу необходимо переходить строго под прямым углом к краю проезжей части.