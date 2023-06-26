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В Рязани задержали нетрезвого 36-летнего мужчину за рулем авто

Рязанские полицейские задержали мужчину, который ехал за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает УМВД.

Патрульные полицейские заметили на улице Островского «Ладу Ларгус», которая странно двигалась по дороге, и остановили автомобиль. Водитель машины вышел из машины и попытался убежать, но его задержали.

Выяснилось, что 36-летний рязанец был пьян. Вдобавок к этому он не смог предъявить водительское удостоверение.

В отношении мужчины составили протокол о нарушении по статьям 12.3 КоАП (управление машиной без прав) и 12.8 КоАП (управление машиной в состоянии алкогольного опьянения). Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.