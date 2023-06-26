В Рязани построят дом молодежи
В Рязани построят дом молодежи. Об этом сообщил Павел Малков в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что Рязанская область стала победителем Всероссийского конкурса «Регион для молодых».
«Получим 107 миллионов рублей на развитие инфраструктуры и проведение мероприятий для молодежи. В частности, на первые шаги по созданию Дома молодёжи в Рязани. Места, где молодые рязанцы смогут общаться, создавать совместные проекты и заниматься творчеством. Средства поступят в регион в следующем году, тогда же и приступим к ремонту», — написал Малков.