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В Рязани полицейские задержали иностранца с наркотиками

В Рязани полицейские задержали иностранца с наркотиками. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Оперативники задержали 35-летнего гражданина одной из стран Средней Азии на улице Островского. При личном досмотре у него изъяли сверток с героином. Во время обследования съемной квартиры у него дополнительно обнаружили сверток с аналогичным веществом, а также приспособление для употребления наркотиков. Всего из нелегального оборота изъяли 2,5 грамма героина.

На иностранца завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере»). Мужчину арестовали и поместили в следственный изолятор.