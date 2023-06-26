В Рязани полицейские задержали иностранца с наркотиками
В Рязани полицейские задержали иностранца с наркотиками. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Оперативники задержали 35-летнего гражданина одной из стран Средней Азии на улице Островского. При личном досмотре у него изъяли сверток с героином. Во время обследования съемной квартиры у него дополнительно обнаружили сверток с аналогичным веществом, а также приспособление для употребления наркотиков. Всего из нелегального оборота изъяли 2,5 грамма героина.
На иностранца завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере»). Мужчину арестовали и поместили в следственный изолятор.