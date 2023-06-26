В Лесопарке прошел чемпионат Рязанской области по пэйнтболу
В Лесопарке прошел чемпионат Рязанской области по пэйнтболу. Об этом
Чемпионат Рязанской области по пэйнтболу U-19 прошел 24 июня. В нем приняли участие 7 команд, в формате игры 5×5 выявили сильнейших.
По итогам соревнований 1 место заняла команда «Точка Юниор», на втором месте команда «На Берлин», третье место у команды «Angry Painters».
Организаторами соревнований стали министерство физической культуры и спорта Рязанской области и Региональная общественная организация «Федерация пэйнтбола Рязанской области».