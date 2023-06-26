Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
23°
Втр, 27
20°
Срд, 28
18°
ЦБ USD 84.08 0.47 24/06
ЦБ EUR 91.49 -0.45 24/06
Нал. USD 83.4 / 86.35 26/06 11:05
Нал. EUR 91 / 93.34 26/06 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
2 603
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
7 760
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
30 370
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
31 868
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Красноярском крае рухнувшая бетонная плита убила подростка

В Красноярском крае рухнувшая бетонная плита убила подростка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на краевую прокуратуру.

Трагедия произошла в селе Сушиновка на улице Обручева в субботу, 24 июня.

По предварительной информации ведомства, вечером двое 14-летних подростков гуляли по заброшенному зданию. Один из юношей прыгнул с бетонной плиты, после чего та обрушилась на него.

Мальчика госпитализировали с множественными травмами. На следующий день он умер в больнице.

Прокуратура выясняет обстоятельства трагедии.

Известно, что здание находится на балансе Сушиновского сельсовета. Более 10 лет «заброшка» не эксплуатируется. Поскольку доступ туда не ограничен, по ней могут гулять могут все желающие.

Семью погибшего подростка характеризуют как положительную, на профилактическом учете она не состоит.