В Красноярском крае рухнувшая бетонная плита убила подростка

В Красноярском крае рухнувшая бетонная плита убила подростка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на краевую прокуратуру.

Трагедия произошла в селе Сушиновка на улице Обручева в субботу, 24 июня.

По предварительной информации ведомства, вечером двое 14-летних подростков гуляли по заброшенному зданию. Один из юношей прыгнул с бетонной плиты, после чего та обрушилась на него.

Мальчика госпитализировали с множественными травмами. На следующий день он умер в больнице.

Прокуратура выясняет обстоятельства трагедии.

Известно, что здание находится на балансе Сушиновского сельсовета. Более 10 лет «заброшка» не эксплуатируется. Поскольку доступ туда не ограничен, по ней могут гулять могут все желающие.

Семью погибшего подростка характеризуют как положительную, на профилактическом учете она не состоит.