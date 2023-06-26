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В Клепиковском районе полицейские остановили пьяного водителя

В Клепиковском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило рязанское управление МВД.

Инцидент произошел в деревне Верещугино.

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль Opel Vectra. Полицейские решили остановить машину. При общении с 44-летним водителем, инспекторы обнаружили, что у него имеются признаки опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. По результатам обнаружено 0,585 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На водителя составили административный протокол.