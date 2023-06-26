В Иркутской области пенсионер умер после выпитой настойки «Чемерицы»

В Иркутской области скончался пенсионер после того, как опохмелился настойкой «Чемерицы». Об этом 26 июня сообщает Shot.

Тело 56-летнего мужчины нашли в его квартире в поселке Усть-Ордынский. Признаков насильственной смерти на нем не было. Вскоре оказалось, что пенсионер выпил настойку «Чемерицы», которую купил в ветеринарной аптеке.

Позже выяснилось, что в этом же поселке ранее госпитализировали еще одного мужчину с отравлением этой же настойкой. Его врачи смогли откачать.

Отмечается, что настойку «Чемерицы» обычно назначают свиньям и собакам в качестве рвотного средства.