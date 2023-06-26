В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию. Об этом сообщили « Известия ».

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, проработка норм по этому вопросу уже началась. Депутаты предлагают защищать граждан не только на территории России, но и за ее пределами.

К нарушениям прав по национальному признаку Яровая отнесла ограничения в использовании русского языка, отказ в медпомощи, трудоустройстве, снятие с показа театральных постановок. Она отметила, что чаще всего русофобию могут проявлять чиновники, поэтому на них должна лечь большая доля ответственности.

«Должностные лица насаждают человеконенавистническую идеологию и предлагают на территории своих стран действовать неправомерно и преступно, массово дискриминировать в правах россиян и соотечественников», — заметила вице-спикер Госдумы.

В мае ответственность за русофобию предлагал ввести заместитель главы Минюста Андрей Логинов. По его мнению, понятие нужно закрепить в российском законодательстве, а за ее проявления — установить ответственность.