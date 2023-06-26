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В Госдуме назвали сроки подготовки закона о регулировании частных военных компаний

Законопроект о регулировании частных военных компаний может быть готов не раньше осени, так как требует «глубокой проработки». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на глава комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Также он заявил, что бойцы «Вагнера» могут продолжить службу в рядах армии России. Минобороны и Генштаб будут думать, как использовать их потенциал «по максимуму».

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме разрабатывают закон, регулирующий ЧВК.