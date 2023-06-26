Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
23°
Втр, 27
20°
Срд, 28
16°
ЦБ USD 84.66 0.58 27/06
ЦБ EUR 92.3 0.81 27/06
Нал. USD 83.5 / 86.75 26/06 16:35
Нал. EUR 92 / 92.94 26/06 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
2 773
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
7 949
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
30 542
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
32 049
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Умер бывший председатель земельного комитета мэрии Рязани Николай Пустовалов

Умер бывший председатель земельного комитета мэрии Рязани Николай Пустовалов. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

Николай Пустовалов начал работать в горадминистрации со времен Павла Маматова. Тем же занимался во времена, когда мэром был Федор Провоторов.

Николай Пустовалов — отец заместителя главы администрации Алексея Пустовалова.

Как сообщили РЗН. инфо в горадминистрации, Пустовалов умер в понедельник, 26 июня. Прощание состоится в среду, 28 июня.