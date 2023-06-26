Умер бывший председатель земельного комитета мэрии Рязани Николай Пустовалов
Умер бывший председатель земельного комитета мэрии Рязани Николай Пустовалов. Об этом сообщила «
Николай Пустовалов начал работать в горадминистрации со времен Павла Маматова. Тем же занимался во времена, когда мэром был Федор Провоторов.
Николай Пустовалов — отец заместителя главы администрации Алексея Пустовалова.
Как сообщили РЗН. инфо в горадминистрации, Пустовалов умер в понедельник, 26 июня. Прощание состоится в среду, 28 июня.