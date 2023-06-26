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The New York Times: Украина не смогла извлечь пользу из мятежа Пригожина

Украина не смогла извлечь пользу из мятежа основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, так как эти события не оказали негативного влияния на фронте. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что «неопределенный статус Вагнера должен стать облегчением для украинских солдат», однако оценивать последствия еще рано.

По данным американских журналистов, линия фронта остается неизменной в краткосрочной перспективе.

В дальнейшем, в зависимости от развития событий в России ВСУ все-таки может извлечь выгоду из мятежа Пригожина.