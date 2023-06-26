Шойгу обратил внимание командующих Западной группировки на организацию всестороннего обеспечения войск
Министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание командующих Западной группировки на организацию всестороннего обеспечения войск в ходе спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.
В понедельник, 26 июня, министр проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации.
«Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава», — указано в сообщении ведомства.