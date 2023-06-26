Рязанские мастера джиу-джитсу взяли 101 медаль на домашнем Всероссийском «динамовском» турнире

Рязанские мастера джиу-джитсу взяли 101 медаль на домашнем Всероссийском «динамовском» турнире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В Академии единоборств 23-25 июня прошли Всероссийские соревнования по джиу-джитсу на призы РОО ОГО ВФСО «Динамо» среди юношей и девушек до 14 лет (2010-2011 гг.р.), до 16 лет (2008-2009 гг.р.), юниоров и юниорок до 18 лет (2006-2007 гг.р.), мужчин и женщин (2005 г. р. и старше). В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов.

В течение двух дней в Академии единоборств проходили поединки в дисциплинах «Файтинг» (бои), «Не-Ваза» (борьба лежа) и Ката-парное (дуо-систем) и, в итоге, рязанские мастера джиу-джитсу завоевали 101 медаль — 49 золотых, 35 серебряных и 17 бронзовых. Наибольший вклад внесли воспитанники СШОР «Юпитер» — 77 медалей (39 золотых, 22 серебряные, 16 бронзовых) и СШ «Евпатий Коловрат» — 15 медалей: 6 золотых, 9 серебряных.