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Рязанская спортсменка завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по дзюдо

Рязанская спортсменка Марина Воробьева завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Этап серии профессиональных соревнований Russian judo Tour проходил с 24 по 25 июня в Челябинске. В них участвовали 290 спортсменов из 33 регионов России и 20 стран.

Рязанская спортсменка, мастер спорта России, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница спортшколы «Комета» Марина Воробьева победила в женской весовой категории до 48 килограммов.