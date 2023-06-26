Рязанская спортсменка завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по дзюдо
Рязанская спортсменка Марина Воробьева завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.
Этап серии профессиональных соревнований Russian judo Tour проходил с 24 по 25 июня в Челябинске. В них участвовали 290 спортсменов из 33 регионов России и 20 стран.
Рязанская спортсменка, мастер спорта России, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница спортшколы «Комета» Марина Воробьева победила в женской весовой категории до 48 килограммов.