Рязанцы смогут стать участниками профильной смены Движения Первых

Рязанские дети смогут бесплатно поехать на первую региональную профильную смену Движения Первых. Смена пройдет с 15 по 28 июля в Центре активной молодежи и детей «Лучезарный».

Рязанцы от 7 до 17 лет включительно могут подать заявку на участие в профильной смене «Время Первых», организатором которой выступает региональное отделение Движения Первых. Прием заявок продлится до 10 июля.

Отбор заявок пройдет на конкурсной основе. Школьникам необходимо снять видеоролик с ответом на вопрос о том, почему они должны поехать на смену, и подгрузить его в личный кабинет на официальном сайте Движения.