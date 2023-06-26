Рязанцев пригласили поучаствовать в семейном забеге в честь Дня семьи, любви и верности

Рязанские семьи пригласили отметить День семьи, любви и верности массовым забегом в субботу, 8 июля. Регистрация на мероприятие «Семейная команда» уже открылась, она продлится до 5 июля, сообщает «Движение Первых».

В забеге могут принять участие семьи, состоящие из двух и более человек. Один из участников должен быть несовершеннолетним (от семи до 17 лет). Регистрация открыта на три дистанции: от одного до трех километров. Победители получат памятные подарки от регионального отделения.

Помимо забега все желающие смогут принять участие в мастер-классах по футболу, баскетболу, спортивной скакалке и воркауту.

Регистрация на семейный забег в Лесопарке открыта по ссылке до 5 июля.

Возрастное ограничение: 6+