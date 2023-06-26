Рязанцам рассказали, как стать участником нацпроекта «Производительность труда»

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса проводят работу по повышению эффективности производственных процессов в Рязанской области в рамках национального проекта «Производительность труда».

Как рассказывает руководитель РЦК Кристина Першина, рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 85 компаний. Им удалось до 46% увеличить количество производимой продукции и на 35% сократить время протекания производственных процессов.

«Наши эксперты проводят комплексную работу, результатом которой является не просто повышение показателей на одном участке, а качественная перенастройка всех рабочих процессов. На предприятии формируется команда сотрудников, которых мы вооружаем знаниями и показываем, как правильно организовать работу основного ресурса любого предприятия — трудового коллектива», ― отметила Кристина Першина.

По ее словам, сегодня участие в нацпроекте — это один из самых эффективных путей развития потенциала предприятий. Компании получают возможность сохранить конкурентоспособность даже в кризис за счет сокращения издержек, неиспользуемых запасов и длительности производственного цикла, а также повышения качества продукции без дополнительных затрат.

«Кроме этого, статус участника нацпроекта позволит воспользоваться иными образовательными, организационными, финансовыми мерами государственной поддержки. Это помощь в выходе на внешние рынки, обучение управленческих кадров, возможность получить льготные займы Фонда развития промышленности под 1% и инвестиционный налоговый вычет», ― уточнила руководитель РЦК.