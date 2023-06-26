Путин прокомментировал военный мятеж ЧВК «Вагнер»

Путин прокомментировал военный мятеж ЧВК «Вагнер». В понедельник, 26 июня, президент обратился к россиянам.

Президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, отметил, что любой шантаж и смута были обречены на провал. Он также отметил, что мужество и самопожертвование павших в ходе субботних событий героев-летчиков уберегли от ужасных последствий.

В ходе обращения, Путин заявил, что организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними.

«Подавляющее большинство бойцов „Вагнера“ — патриоты Родины, их использовали втемную», — сказал президент.

В конце выступления президент поблагодарил Александра Лукашенко «за вклад в разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер». И предложил бойцам «Вагнера» подписать контракт с Минобороны, иными силовыми службами, вернуться домой или отправиться в Беларусь.