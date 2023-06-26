Пригожин прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 26 июня прокомментировал мятеж. Голосовое сообщение размещено в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

Руководитель военной кампании рассказал, что «самое опытное» военное подразделение в России должно было прекратить свое существование 1 июля из-за «интриг». Бойцам донесли эту информацию. Им было предложено подписать контракт с Минобороны, но практически никто не согласился этого сделать.

«Все понимают обстановку в СВО. Это приведет к полной потере боеспособности. Опытные командиры просто пошли бы „на мясо“. Те бойцы, которые решили перейти в МО, перешли, но это минимальное количество — 2%.

Мы были против того, что хотят сделать. Решение о переходе в МО было принято в самый неподходящий момент. Но мы выставляли технику на тралы и собирались, если это решение не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику у штаба СВО», — говорит Пригожин.

Также он отмечает, что по его бойцам нанесли ракетный удар, несмотря на то, что они не проявляли агрессии. В результате 30 человек погибли и несколько ранены. Это и послужило триггером к немедленному выдвижению.

«Одна из колон вышла в Ростов, другая в сторону Москвы. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем, что вынуждены были наносить удары по авиации, но они бросали бомбы», — утверждает Пригожин.

По его словам, бойцы «Вагнера» проехали 780 километров. В ходе передвижений два бойца погибли и несколько получили ранения. Отмечается, что людей не принуждали к «походу» и все знали его цель: привлечь к ответственности лиц, которые допустили ошибки в ведении спецоперации.