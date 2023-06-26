Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
24°
Втр, 27
20°
Срд, 28
17°
ЦБ USD 84.66 0.58 27/06
ЦБ EUR 92.3 0.81 27/06
Нал. USD 83.5 / 87.05 26/06 16:35
Нал. EUR 92 / 92.94 26/06 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
2 922
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
8 095
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
30 681
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
32 187
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Под Самарой в ДТП с большегрузом погибли ребенок и мужчина

В Сергиевском районе Самарской области в ДТП с большегрузом погибли 14-летний ребенок и 53-летний мужчина. Об этом сообщило РИА Новости.

По предварительным данным, столкнулись «Хендай» и большегруз. Из-за травм водитель легковушки и 14-летняя девочка скончались на месте.

Отмечается, что в аварии пострадали 46-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей. Им оказывают медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: ГУ МВД по Самарской области.