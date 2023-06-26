Под Самарой в ДТП с большегрузом погибли ребенок и мужчина
В Сергиевском районе Самарской области в ДТП с большегрузом погибли 14-летний ребенок и 53-летний мужчина. Об этом
По предварительным данным, столкнулись «Хендай» и большегруз. Из-за травм водитель легковушки и 14-летняя девочка скончались на месте.
Отмечается, что в аварии пострадали 46-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей. Им оказывают медицинскую помощь.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: ГУ МВД по Самарской области.