На Украине допустили участие Лукашенко в мирных переговорах с Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может поучаствовать мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщил LIFE со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова.

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко», — написал Данилов в соцсетях.

Отмечается, на протяжении нескольких месяцев секретарь СНБО Украины говорил, что Киев закрыл двери для переговоров с Москвой.