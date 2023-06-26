На 14 улицах Рязани отключили холодную воду
На 14 улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил городской «Водоканал».
До 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Большая, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Юбилейная (Дядьково), дома №№ 1, 10, 11 (МБДОУ Дядьковский детский сад), 15 (МБДОУ Дядьковский детский сад), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 1-й проезд Бабушкина, дома №№ 10/21, 11, 14, 15, 16/47, 3, 5, 6, 7, 8, 9 (частный сектор);
- 1-й проезд Космодемьянский, дома №№ 11, 2/44, 3, 5, 6 (частный сектор);
- улица Бабушкина, дома №№ 13, 15, 17, 19, 3, 36/11, 38, 40, 42, 44, 46/12, (частный сектор);
- улица Гастелло, дома №№ 10, 11, 16/56, 17, 18, 20, 22, 23, 24/53 (частный сектор);
- улица Декабристов, дома №№ 12, 13, 15/37, 18, 19, 23, 24, 5/2, 5а, 5б, 5 В, 7, 9/11 (частный сектор);
- улица Космодемьянской, дома №№ 24, 26, 28/10, 30/7, 31, 32, 34, 37/13, 39, 40, 41, 42, 43/14, 45/13, 46/1, 47, 48, 49, 50/10, 51/14, 53/21, 54, 55, 57, 58/15, 59, 60, 61, 62, 63/22, 64/16 (частный сектор);
- улица Кошевого, дома №№ 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23/49, 9 (частный сектор);
- Куйбышевское шоссе, дома №№ 16, 16 корпус 1, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2,18 корпус 3 (ОГБПОУ РКЭ);
- улица Ломоносова, дома №№ 39, 44 (госпиталь УМВД), 45, 46/7, 47, 48, 50, 52/8, 54/7, 56, 58, 60, 62/17, 66, 70, 72 (частный сектор);
- проезд Декабристов, дома №№ 1/19, 2/21, 3, 4, 5, 6, 7/20, 8/22;
- улица Разина, дома №№ 44, 45, 47, 48, 49/7, 50, 52/18, 53/16;
- улица Трудовая дома №№ 13/38, 17/43, 19, 21 (частный сектор), 7.