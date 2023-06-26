Коммунальщики установили причину январской аварии на теплосетях в Канищеве

Коммунальщики установили причину январской аварии на теплосетях в Канищеве. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в пресс-службе АО «Квадра». Напомним, 9 января несколько районов Рязани остались без тепла на сутки.

Как отметили в АО «Квадра», федеральные надзорные органы расследуют причины аварий только в том случае, когда теплоснабжение не поступает к жителям более 24 часов.

«Ликвидация последствий инцидента на теплосетях компании составила 21 час, поэтому расследование проводилось сотрудниками внутренней комиссии компании без привлечения специалистов Ростехнадзора», — говорится в ответе.

В АО «Квадра» рассказали, что коммунальная авария произошла из-за наружной коррозии, утечки канализационных вод в сетях, не принадлежащих Дягилевской ТЭЦ.

В мэрии также добавили, что МУП «РМПТС» делало перерасчет платы за отсутствие и неудовлетворительное отопление и ГВС.

В свою очередь АО «Квадра» сообщила, что готовится к зиме. С 17 по 28 июля на теплосетях Дягилевской ТЭЦ проведут плановые испытания на прочность и герметичность.

«Мы повысим давление в теплосетях и так сможем выявить — если такие есть — ветхие участки, в том числе поврежденные наружной коррозией, и в плановые сроки отремонтировать их. После этого сети еще раз испытают на прочность и плотность», — подчеркнули в компании.

В мэрии добавили же, что АО «Квадра» за свой счет проведет капремонт пяти участков магистральных тепловых сетей протяженностью полтора километра.

Напомним, ранее АО «Квадра» уже озвучивала редакции РЗН. инфо, что авария могла произойти из-за утечки канализационных вод города.