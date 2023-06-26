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«Известия»: цены на такси в России могут вырасти в несколько раз

В России могут в несколько раз вырасти цены на поездки в такси. Об этом сообщает газета «Известия».

Повышение цен ожидается из-за введения новых штрафов для агрегаторов такси. Законопроект, принятый в первом чтении, предполагает введение штрафов до 500 000 рублей за передачу заказов водителям, которые не имеют лицензии.

Законопроект предлагает ввести штрафы:

  • за нарушение порядка обработки информации о заказе легкового такси штраф составит 1000-3000 рублей для физлиц, 3000-5000 рублей для должностных лиц и 5000-10 000 рублей для юрлиц
  • за передачу заказа на совершение поездки водителям без лицензии штраф составит 1000-3000 рублей для физлиц и 100 000-200 000 рублей — для компаний. При повторном нарушении в течение года максимальный штраф для юрлиц увеличится до 500 000 руб.

По информации издания, из-за введения новых штрафов рынок может сократиться. Это значит, что за поездки придется платить в несколько раз больше.