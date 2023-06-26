«Коммерсантъ»: ФСБ продолжает расследовать уголовное дело против Евгения Пригожина
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже. Об этом пишет «Коммерсантъ» 26 июня.
На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК), фигурантом которого является Пригожин, не прекращено. Его продолжают расследовать сотрудники ФСБ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина прекратят, он уйдет в Беларусь.