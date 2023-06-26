Боррель: Евросоюз решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России
Евросоюз решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что в преддверии мероприятия в понедельник, 26 июня, Боррель выступал за продолжение поддержки Киеву.
«Выводы наших дебатов (по ситуации в РФ и конфликту на Украине) очевидны: больше, чем когда-либо поддерживать Украину. Продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно военную», — отметил он.
Ранее стало известно, что Германия отправит Украине 45 зенитных установок до конца года.