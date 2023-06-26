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Боррель: Евросоюз решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России

Евросоюз решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что в преддверии мероприятия в понедельник, 26 июня, Боррель выступал за продолжение поддержки Киеву.

«Выводы наших дебатов (по ситуации в РФ и конфликту на Украине) очевидны: больше, чем когда-либо поддерживать Украину. Продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно военную», — отметил он.

Ранее стало известно, что Германия отправит Украине 45 зенитных установок до конца года.