Жители Кального пожаловались на суточное отсутствие электричества

В Кальном жильцы домов № 10 и № 10 к. 1 на улице Быстрецкой пожаловались на то, что у них уже долгое время нет света. Об этом они сообщили РЗН. инфо.

В Кальном жильцы домов № 10 и № 10 к. 1 на улице Быстрецкой пожаловались на то, что у них уже долгое время нет света. Об этом они сообщили РЗН. инфо в воскресенье, 25 июня.

«В нашем доме нет электроэнергии уже 21 час! Никто не может нам сказать, когда его дадут, куда бы ни звонили… Горячей воды тоже нет, до верхних этажей даже холодная не доходит. Никто ничего не смог сделать за сутки практически!» — сообщила рязанка.

Она добавила, что холодильники уже «еле держатся» и продукты портятся.